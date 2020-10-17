Ракетный обстрел в Азербайджане: нашли тела 12 погибших (фото и видео)

В результате ракетного обстрела города Гянджи, второго по населению в Азербайджане, погибли 12 гражданских лиц, еще более 40 — ранены.
Об этом сообщает Генеральная прокуратура Азербайджана.
В прокуратуре уточнили, что многочисленные объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства серьезно повреждены.
По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, во время ракетного обстрела в городе разрушено более 20 домов.
Сейчас на месте находятся работники прокуратуры, они уточняют список жертв. Идут поисково-спасательные работы.
Напомним, недавно Ереван заявил о тяжелых боях в Карабахе, а азербайджанцы подняли флаг в освобожденном городе.
Также мы писали, что из-за военных действий Нагорный Карабах покидают местные жители.
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