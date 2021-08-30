Ракетный удар США по Кабулу. Количество жертв возросло до 12

В Кабуле до 12 возросло количество жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье, 29 августа.
Об сообщает Al Jazeera.
Инцидент произошел в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлетно-посадочной полосе аэропорта. Там были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.
По данным афганских СМИ, большинство жертв было членами одной семьи. Семеро погибших – дети в возрасте от двух до десяти лет.
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Представитель Центрального командования ВС США Уильяма Урбан, заявивл что благодаря авиаудару удалось устранить угрозу со стороны группировки Исламское государство в Хорасане. Она является ответвлением экстремистской организации Исламское государство.
Американские военные проводят проверки из-за сообщений о гибели мирных жителей при авиаударе в Кабуле.
Теракт в аэропорту Кабула
26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. В результате погибли афганцы, которые пытались покинуть Афганистан, и американские военные.
Взрыв произвел террорист-смертник. Еще один человек открыл беспорядочную стрельбу. Ответственность взяла на себя террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ).
Американский президент Джо Байден пообещал наказать ИГИЛ за взрывы в Афганистане и заявил, что США не остановят эвакуацию и доведут до конца свою миссию. Он уточнил, что США нанесут удар по террористам именно там, где и когда им будет удобно.
Напомним, что:
- После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивлениязахватило столицы более 20 провинций страны.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.