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Распространяется очень быстро: штамм "Омикрон" обнаружили в 106 странах

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 02:53
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Сейчас в мире доминирует штамм "Дельта"
Вариант "Омикрон" имеет преимущества в росте перед Дельта-штаммом/Коллаж: "Сегодня"
Вариант "Омикрон" имеет преимущества в росте перед Дельта-штаммом/Коллаж: "Сегодня"

В мире продолжает распространяться штамм коронавируса "Омикрон". Сейчас Вирус подтвердили в 106 странах.

Об этом сообщает ВОЗ.

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Ситуация в мире

"По состоянию на 21 декабря 2021 года (на 14:00 по центральноевропейскому времени) Омикрон-вариант выявлен в 106 странах", — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

В организации отметили, что "общий риск, связанный с Омикрон-вариантом, остается очень высоким".

"Омикрон" не лидирует

С 20 октября по 19 декабря "Омикрон" был обнаружен в 1,6% случаях при секвенировании. В мире продолжает доминировать Дельта-штамм, обнаруженный за этот период в 96% образцов биоматериала.

В ВОЗ отметили, что недавние доказательства указывают на то, что вариант "Омикрон" имеет преимущества в росте перед Дельта-штаммом и быстро распространяется. Это относится также к странам с"высокими уровнями иммунитета у населения".

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Протекание болезни

Что касается тяжести протекания заболевания при заражении "Омикроном", то сведения по этому поводу пока являются "ограниченными", отмечается в бюллетене.

Согласно предварительным данным, нейтрализация Омикрон-штамма снижена у пациентов, которые прошли "первичные серии вакцинации", а также у тех, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2. В Великобритании и ЮАР растет число пациентов, госпитализированных в связи с заражением коронавирусом. Из-за этого в ВОЗ предполагают, что системы здравоохранения могут перегрузиться.

"Омикрон" в Украине

В Киеве выявили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

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"Это мужчина, ему 41 год. Больной обратился в одну из частных больниц Киева. Его биоматериалы направили в Центр общественного здоровья на секвенирование. Там был установлен штамм вируса "Омикрон", – рассказал санврач.

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