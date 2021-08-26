Расследование истоков COVID-19 зашло в тупик – эксперты ВОЗ

Специалисты призвали искать самые ранние случаи вируса – при помощи исследований на наличие антител и проверки ранних сообщений о фактах заболевания

Ученые пытаются определить происхождения коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Процесс выявления истоков пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, остановился. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали искать самые ранние случаи коронавируса в мире.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой журнал Nature.

"Мы были выбраны членами независимой международной совместной команды ВОЗ и Китая с задачей понять происхождение вируса SARS-CoV-2. Наш доклад был опубликован в этом марте. Он должен был стать первым шагом в процессе, который застопорился", – отметили специалисты.

По их словам, расследование истоков SARS-CoV-2 находится в решающем пункте.

Версия происхождения вируса

Данные, собранные в ходе работы в китайском городе Ухане, который считается первым известным эпицентром пандемии, не подтверждают, что пандемия COVID-19 стала результатом утечки из лаборатории.

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Вместо работы над этой версией эксперты призвали искать самые ранние случаи COVID-19 – в Китае и вне его – при помощи исследований на наличие антител и проверки ранних сообщений о фактах заболевания – до декабря 2019 года.

Также сотрудники ВОЗ считают необходимым проверить фермы, где содержатся дикие животные, и изучать летучих мышей. Однако в этом контексте важен фактор времени.

"Антитела против SARS-CoV-2 со временем убывают, поэтому дальнейший сбор образцов и тестирование людей, кто мог контактировать (с вирусом – ИФ) до декабря 2019 года, будут приносить все уменьшающиеся результаты", – предупредили в ВОЗ.

Также они предположили, что многие фермы с дикими животными, которые могли быть интересными для расследования, уже могли закрыть, а животных – умертвить.

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В среду гендиректор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун выразил сожаление, что расследование истоков COVID-19 зашло в тупик, но подчеркнул при этом, что это не вина Китая, который всегда поддерживал эту научную работу.

США хотят обвинить Пекин

В Пекине указали на желание Китая, чтобы расследование сфокусировалось на других возможных источниках возникновения вируса – в других странах.

Фу Цун также обвинил США в том, что они пытаются свалить на Пекин вину за пандемию COVID-19. Он отметил, что США специально продвигают теорию об утечке вируса из лаборатории. Фу Цун также предложил США самим пригласить ВОЗ для обследования ряда американских научно-исследовательских лабораторий.

Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения . В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки;

. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до пяти тысяч в сутки; Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

Также изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

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Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.