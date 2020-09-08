Расстреляли, как суслика: омоновцы изрешетили стоящего на коленях полковника

Юрист пытался наладить диалог между мирными гражданами и силовиками, но стал жертвой вторых

Во время массовых протестов противников президента Александра Лукашенко белорусские силовики применяли насилие даже к пожилым гражданам, не принимавшим участия в мирных акциях и явно не представлявшим опасности для сотрудников правоохранительных органов.

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Одним из таких пострадавших стал полковник юстиции в отставке Александр Воропаев, историю которого рассказывает издание TUT.by.

Александр Воропаев / Фото: news.tut.by

По словам мужчины, 10 августа он пошел к универсаму "Рига", где собирались многочисленные протестующие, чтобы попытаться наладить диалог между силовиками и мирными гражданами.

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Он услышал много противоречивой информации. Мол, в районе "Риги" протестующие идут в атаку на ОМОН, строят баррикады, а силовики в них стреляют. Это впечатлило офицера, ведь он знает, к чему приводили столкновения в горячих точках вроде Тбилиси и Сумгаита в конце 1980-х.

"Я немедленно поехал к универсаму, чтобы увидеть все своими глазами и попытаться предотвратить негативные массовые действия людей, если они там будут. Ведь я знаю, что такое эффект толпы и подмена понятий. А еще я знаю, что такое избитый ребенок — кем бы он ни был", – говорит полковник.

Воропаев пришел к "Рига" около полуночи и увидел там около 80 человек.

"Нарушений общественного порядка не допускалось, все были в нормальном, приподнятом состоянии. Каких-либо видимых признаков, указывающих на наличие массовых беспорядков, видно не было. Вместе с тем отдельные ребята пытались "досоорудить" препятствующие проезду транспорта сооружение из мусора", – вспоминает он.

Однако он, осознавая возможную реакцию органов правопорядка, высказался о недопустимости, а также абсурдности противодействия им.

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"Я предложил смести мусор с дороги и не препятствовать движению специального и общественного транспорта. Было отрадно, что некоторые увещевания были приняты", — пишет Александр Васильевич в заявлении начальнику управления Следственного комитета по Минску.

Протестующие частично убрали мусор с проезжей части и сами перешли на тротуар. Воропаев пробыл возле "Риги" 10−15 минут и пошел домой.

"Неожиданно сзади … прозвучал громкий сигнал. Обернувшись, я увидел, как спецбронеавтомобиль камуфлированной раскраски на скорости 30−40 километров в час поворачивает с улицы Куйбышева на улицу Сурганова. Люди разбежались, я остался на тротуаре один. Чтобы работники правоохранительных органов не приняли меня за лицо, которое может потенциально угрожать их безопасности … я поднял руки и стал опускаться на колени. Ладони я держал разжатыми, чтобы было видно, что у меня в руках ничего нет. Тротуар, где я находился, хорошо освещался, я находился лицом к спецбронеавтомобилю", — сказано в заявлении Александра Васильевича.

Из люка машины показался человек в спецформе и два раза прицельно выстрелил в Воропаева резиновыми пулями. Мужчина получил огнестрельное пулевое слепое проникающее ранение живота с повреждением тощей кишки и большого сальника, плюс — ранение левой ноги.

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Расстояние было около 20 метров, говорит полковник в отставке. Поэтому он считает, что стал жертвой недопустимого куража со стороны стрелявшего и полной незаконности его действий.

"Применение оружия было совершенно незаконно, потому что я стоял один и на виду. А в меня, как в суслика, начали просто так стрелять. Я 25 лет охранял государство и народ — и для меня это просто запредельно", – говорит пострадавший мужчина.

Воропаев просит Следственный комитет установить личность стрелявшего и дать его действиям правовую оценку. Он также написал и заявление в прокуратуру.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Минске милиция открыла огонь по протестующим.

Видео: Nexta/Telegram

Также рассказывалось, что омоновцы расстреляли журналистку издания "Наша Ніва" Наталью Лубневскую, стоявшую в 10 метрах от них. Спустя месяц уголовное дело так и не было возбуждено.

Внимание, видео содержит сцены насилия и крови и не рекомендовано для просмотра впечатлительным лицам (18+)

Видео: Наша Ніва

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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