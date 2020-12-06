"Жыве Беларусь!" и "Далучайся!": в Минске силовики задерживают протестующих (фото, видео)

Сегодня, в 120-й день протестов, продолжаются разгоны минчан. Несколько бусов с ОМОНом приехали на улицу Чечота. Люди разбегаются по дворам, кого-то задержали.
Об этом сообщили каналы Onliner,TUT.BY и Беларусь головного мозга.
Во всех районах Минска силовики разгоняют колонны протестующих.
Вот фото из одного двора в Уручье. По сообщениям читателей, здесь очень много силовиков.
Кроме того, в Беларуси снова проблемы с доступом в интернет и Telegram. Пользователи не могут подключиться к мессенджеру.
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Милицейские автозаки и микроавтобусы стоят на станции метро "Пушкинская". Ранее закрытые четыре станции метро сейчас доступны для пассажиров.
На площади Независимости, где традиционно проходят массовые акции, дежурит милиция, силовики стоят на тротуарах.
Белорусы не уходят и продолжают формировать колонны, несмотря на давление силовиков.
Среди вышедших на улицу много женщин и детей. На появление экипированных дубинками силовиков люди реагируют очень спокойно, будто даже не замечают их. Бойцы в черном выхватывают парней и мужчин, которые даже не сопротивляются, и уводят под руки в автобусы.
Напомним, на сегодняшний "Марш воли" в Минске и других белорусских городах силовики с самого утра стянули специальную технику.
Кроме того, после того как Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против действующей власти Беларуси, в Минске разработали "черный" список украинских чиновников.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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