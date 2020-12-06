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"Жыве Беларусь!" и "Далучайся!": в Минске силовики задерживают протестующих (фото, видео)

6 декабря, 13:34

Ольга Литвин Ольга Литвин

Белорусы не уходят и продолжают формировать колонны

Сегодня, в 120-й день протестов, продолжаются разгоны минчан. Несколько бусов с ОМОНом приехали на улицу Чечота. Люди разбегаются по дворам, кого-то задержали.

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Об этом сообщили каналы Onliner,TUT.BY и Беларусь головного мозга.

Во всех районах Минска силовики разгоняют колонны протестующих.

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Вот фото из одного двора в Уручье. По сообщениям читателей, здесь очень много силовиков.

Кроме того, в Беларуси снова проблемы с доступом в интернет и Telegram. Пользователи не могут подключиться к мессенджеру.

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Милицейские автозаки и микроавтобусы стоят на станции метро "Пушкинская". Ранее закрытые четыре станции метро сейчас доступны для пассажиров.

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На площади Независимости, где традиционно проходят массовые акции, дежурит милиция, силовики стоят на тротуарах.

Белорусы не уходят и продолжают формировать колонны, несмотря на давление силовиков.

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Среди вышедших на улицу много женщин и детей. На появление экипированных дубинками силовиков люди реагируют очень спокойно, будто даже не замечают их. Бойцы в черном выхватывают парней и мужчин, которые даже не сопротивляются, и уводят под руки в автобусы.

Напомним, на сегодняшний "Марш воли" в Минске и других белорусских городах силовики с самого утра стянули специальную технику.

Кроме того, после того как Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против действующей власти Беларуси, в Минске разработали "черный" список украинских чиновников.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Беларусь задержание Минск силовики разгон протестующие
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