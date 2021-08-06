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Разговаривала на русском: в Кишиневе сумкой избили "мисс Молдова"

6 августа 2021 20:29

Виктория Барановская Виктория Барановская

Женщина решила, что Варнакова хочет возле банкомата подсмотреть ее ПИН-код и напала на нее

Молдаванка обозвала Варнакову "стервой" и "вонючей русской" / Фото: коллаж "Сегодня"

Молдаванка обозвала Варнакову "стервой" и "вонючей русской" / Фото: коллаж "Сегодня"

В Кишиневе напали на "Мисс Молдова-2008" Яну Варнакову, которая разговаривала возле банкомата на русском языке.

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Модель записала видео инцидента и выложила в Instagram.

Судя с видео, молдаванке, снимавшей деньги с банкомата, не понравилось, что девушка стоит слишком близко к ней. Она подумала, что девушка хочет подсмотреть ее ПИН-код, о чем и сказала ее.

Варнакова ответила ей на русском, что разозлило женщину. Та стала бить девушку сумкой, называя "стервой" и "вонючей русской". Девушка же, в свою очередь, попросила вызвать полицию.

"Я повторюсь, не важно, какой вы нации, религии и цвета кожи, мы все люди. Берегите себя и своих близких", - прокомментировала инцидент Варнакова.

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Отметим, что позже Варнакова удалила видео со своей страницы.

Ранее мы сообщали, что танцора из балета Дорофеевой жестоко избили возле клуба.В результате нападения у него было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Также, полицейские задержали двух подозреваемых в нападении и жестком избиении активистки Натальи Эшонкуловой. Личности нарушителей установили практически сразу.

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