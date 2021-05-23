Разговор пилотов самолета Ryanair с диспетчерами – опубликован фрагмент диалога (видео)

Задержанный в Минске самолет Ryanair. Фото TUT.BY
Подконтрольные властям СМИ Беларуси опубликовали фрагмент разговора экипажа самолета Ryanair с диспетчерами в Минске.
Фрагмент длиной 17 секунд содержит только две фразы:
"Диспетчер: Ryanair 1 Tango Zulu, эта рекомендация приземлиться в Минске – откуда она вам поступала? Она пришла от авиакомпании, от аэропорта отправки или аэропорта прибытия?.
Экипаж: Ryanair 1 Tango Zulu, это наша рекомендация".
Ранее представители Ryanair рассказали "Новой газете", что об угрозе на борту сообщили как раз диспетчеры из Беларуси, они же дали указание развернуть самолет в сторону Минска.
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При этом оппозиционный политик Павел Латушко утверждает, что власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair. По его словам, Национальное антикризисное управление (НАУ) располагает сведениями, что истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной. Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться.
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Версию с угрозами подтверждает и российский эксперт в авиации Вадим Лукашевич. Он считает, что пилоты самолета Ryanair до последнего "уходили" от преследовавшего их белорусского истребителя, поскольку по данным FlightRadar видно, что они "шли в сторону Литвы без снижения и сброса скорости, на крейсерском эшелоне FL 390 и крейсерской скорости".
Более подробно о задержании Романа Протасевича в Минске читайте в материале "Сегодня".