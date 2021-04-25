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Разорвало на три части: в Индонезии нашли обломки затонувшей подводной лодки

25 апреля, 15:55

Виктория Барановская Виктория Барановская

Субмарину обнаружили на глубине 838 метров – спасатели нашли заднюю часть корабля без сжатия корпуса, а также горизонтальные и вертикальные рули

В Индонезии нашли обломки подводной лодки KRI Nanggala-402, которая 21 апреля пропала в водах возле Бали. Она была разорвана на три части. На борту находились 53 члена экипажа.

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Об этом заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно, передает CNN Indonesia.

"Найдены части KRI Nanggala. KRI Nanggala была разорвана на три части", – сказал Юдо.

Он показал на фотографиях, что спасатели обнаружили заднюю часть корабля без сжатия корпуса, а также горизонтальные и вертикальные рули.

По его словам, части подводной лодки обнаружили на глубине 838 метров. Информация о расколе корабля была получена на основе мониторинга судном KRI Rigel, а позже уже части нашло судно MV Swift Rescue.

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/ Фото: REUTERS

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Индонезия подводная лодка субмарина
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