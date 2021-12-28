Пострадали 500 тыс. человек: фото и видео смертоносного потопа в Бразилии

Проливные дожди начались в штате еще в начале ноября, но в последние дни ситуация ухудшилась

Масштабное наводнение в Бразилии. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате мощных ливней на северо-востоке Бразилии в штате Баия погибли не менее 20 человек. Стихия затронула уже около 500 тысяч человек, десятки тысяч местных жителей эвакуировали. В 100 из 116 городов штата объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Watchers.

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По данным, регионального управления гражданской обороны, непрекращающиеся дожди привели к обрушению мостов и десятков домов, большинство дорог заблокированы. В штате Баия обрушились две плотины, что усугубило ситуацию – они затопили и без того сильно пострадавшие районы страны.

Уровень местной реки Кашуэйр был самым высоким за 50 лет.

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Губернатор Баии Руи Коста сообщил, что спасатели готовятся к новым дождям в ближайшие дни.

"Мы переживаем самую страшную катастрофу, которая когда-либо случалась в истории Баии", – сказал губернатор.

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Фото: скриншот

Кроме того, в городе Итабуне пожарные команды спасли жителей, оказавшихся в ловушке в своих домах в затопленных городах.

Какие прогнозы?

Мощные дожди обрушились на штат еще в ноябре, но в последние дни ситуация резко ухудшилась. По данным бразильского Национального института метеорологии, ливни, идущие с ноября на юге штата, продлятся до января. Штаты Мараньян, Сеара и Сан-Паулу объявили, что отправляют спасателей на помощь пострадавшим районам.

Фото: скриншот

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