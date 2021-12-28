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Пострадали 500 тыс. человек: фото и видео смертоносного потопа в Бразилии

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
28 декабря, 16:53
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Проливные дожди начались в штате еще в начале ноября, но в последние дни ситуация ухудшилась
Масштабное наводнение в Бразилии. Фото: коллаж "Сегодня"
Масштабное наводнение в Бразилии. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате мощных ливней на северо-востоке Бразилии в штате Баия погибли не менее 20 человек. Стихия затронула уже около 500 тысяч человек, десятки тысяч местных жителей эвакуировали. В 100 из 116 городов штата объявили чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Watchers.

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По данным, регионального управления гражданской обороны, непрекращающиеся дожди привели к обрушению мостов и десятков домов, большинство дорог заблокированы. В штате Баия обрушились две плотины, что усугубило ситуацию – они затопили и без того сильно пострадавшие районы страны.

Уровень местной реки Кашуэйр был самым высоким за 50 лет.

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Губернатор Баии Руи Коста сообщил, что спасатели готовятся к новым дождям в ближайшие дни.

"Мы переживаем самую страшную катастрофу, которая когда-либо случалась в истории Баии", – сказал губернатор.

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Фото: скриншот
Фото: скриншот

Кроме того, в городе Итабуне пожарные команды спасли жителей, оказавшихся в ловушке в своих домах в затопленных городах.

Какие прогнозы?

Мощные дожди обрушились на штат еще в ноябре, но в последние дни ситуация резко ухудшилась. По данным бразильского Национального института метеорологии, ливни, идущие с ноября на юге штата, продлятся до января. Штаты Мараньян, Сеара и Сан-Паулу объявили, что отправляют спасателей на помощь пострадавшим районам.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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