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"Разве кто-то говорил с Гитлером?" Дуда раскритиковал Макрона и Шольца за переговоры с Путиным (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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9 июня, 10:20
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Президент Польши считает, что эти переговоры ни к чему не приведут
Анджей Дуда раскритиковал лидеров Франции и Германии. Фото: коллаж "Сегодня"
Анджей Дуда раскритиковал лидеров Франции и Германии. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал разговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, эти переговоры ни к чему не приведут.

Об этом Дуда рассказал изданию Bild.

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"Я поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным, особенно – канцлером Шольцом, президентом Эммануэлем Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят", – заявил президент Польши.

По его словам, данные переговоров скорее имеют эффект "своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине".

"А если бы кто-то разговаривал так с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Если бы кто-нибудь говорил, что Адольф Гитлер должен сохранить лицо. Что мы должны делать это, чтобы Гитлер не чувствовал себя униженным. Я не слышал таких голосов про Гитлера", – добавил Дуда.

Шольц раскрыл Зеленскому, о чем говорил с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Представитель немецкого правительства рассказал, что Шольц сообщил Зеленскому о своем последнем телефонном разговоре с президентом России Путиным и президентом Франции Макроном 28 мая. Об этом пишет издание Spiegel.

"Они договорились, что нужно сделать все, чтобы обеспечить экспорт зерна из Украины, особенно морским путем", — сказал представитель правительства Германии.

Шольц и Зеленский продолжат говорить о том, как поддержать Украину и "оставаться в тесном контакте".

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Сам Зеленский сообщил, что в ходе переговоров также обсуждалось положение украинских военнопленных.

"Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в Евросоюз", — написал он в Twitter.

Ранее мы рассказывали, что президент Франции Эммануэль Макрон 22 марта провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Французский лидер час обсуждал прекращение огня в нашей стране, но так и не смог договориться.

Также президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на Донбассе.

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