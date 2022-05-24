Разведка Финляндии иронично оценила вопли и угрозы России по поводу НАТО

Эсапекки Вехкаоя заявил, что планы и реальность в РФ отличаются

Россия угрожает Финляндии после вступления в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

После вступления Финляндии в НАТО Россия будет говорить о необходимости усилить границу с Альянсом. Но из-за нехватки ресурсов страна-агрессор не сможет этого сделать. Планы и реальность в РФ отличаются.

Об этом заявил глава разведывательного центра Оборонных сил Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя, передает Yle.

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По его словам, Россия заявит о необходимости усилить свое военное присутствие на новой границе с НАТО, однако планы и реальность в РФ отличаются.

По мнению Вехкаоя, ближайшие несколько лет в этом направлении не будет принятия значительных практических мер, так как российская армия понесла и продолжает нести значительные потери в Украине.

Вехкаоя добавил, что военная разведка Финляндии обладает очень хорошей способностью видеть и слышать, что происходит в соседних регионах.

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Путь в НАТО

Без сомнений, что Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако данный процесс собирается тормозить Турция.

Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.

По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.

Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.

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