Разведка Финляндии иронично оценила вопли и угрозы России по поводу НАТО

После вступления Финляндии в НАТО Россия будет говорить о необходимости усилить границу с Альянсом. Но из-за нехватки ресурсов страна-агрессор не сможет этого сделать. Планы и реальность в РФ отличаются.
Об этом заявил глава разведывательного центра Оборонных сил Финляндии полковник Эсапекки Вехкаоя, передает Yle.
По его словам, Россия заявит о необходимости усилить свое военное присутствие на новой границе с НАТО, однако планы и реальность в РФ отличаются.
По мнению Вехкаоя, ближайшие несколько лет в этом направлении не будет принятия значительных практических мер, так как российская армия понесла и продолжает нести значительные потери в Украине.
Вехкаоя добавил, что военная разведка Финляндии обладает очень хорошей способностью видеть и слышать, что происходит в соседних регионах.
Путь в НАТО
- Без сомнений, что Сенат США поддержит заявку Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Однако данный процесс собирается тормозить Турция.
- Еще 16 мая турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивал, что его страна не может сказать "да" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО из-за курдского вопроса.
- По данным издания The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник, 18 мая Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок этих стран по ускоренной процедуре.
- Такая позиция Турции очень радует Россию, президент которой Владимир Путин пригрозил, что планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО вызовут "ответную реакцию" Кремля.