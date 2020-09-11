Разведка Турции провела операцию на территории Украины – СМИ

Турецкие силовики арестовали и вывезли подозреваемого в терроризме

На территории Украины разведка Турции провела специальную операцию – был задержан член Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической.

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Задержанного вывезли на территорию Турции, сообщает Hurriyet Daily News.

Как оказалось, объектом операции был Иса Озер, который, по данным Национальной разведывательной организации Турции, уехал из страны после выдачи ордера на его арест и некоторое время жил в Одессе.

В рамках специальной операции разведка задержала его и доставила самолетом в Турцию. Озеру выдвинуто несколько обвинений, в том числе по поводу членства в террористической организации.

Напомним, в конце августа турецкие ВВС перехватили шесть греческих истребителей F-16 в Средиземном море.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция – уже не та страна, которая готова идти на уступки, поэтому намерена взять то, что ей принадлежит, в Средиземном, Эгейском и Черном морях.

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