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"Разжигание вражды" – девушке Протасевича грозит 12 лет тюрьмы

27 мая, 20:44

Виталий Семченко Виталий Семченко

Подозрение Сапеге инкриминируют как администратору Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором публиковались личные данные сотрудников МВД

Софии Сапеге выдвинули подозрение. Фото: коллаж "Сегодня"

Софии Сапеге выдвинули подозрение. Фото: коллаж "Сегодня"

Задержанной в Минске девушке белорусского оппозиционного активиста Романа Протасевича Софии Сапеге выдвинули подозрение по еще одному делу.

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Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

По словам информатора, производство возбуждено по ч. 3 ст. 130 УК Беларуси – разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Теперь Сапеге грозить до 12 лет тюремного заключения.

Отмечается, что подозрение девушке инкриминируют как администратору Telegram-канала "Черная книга Беларуси", на котором публиковались личные данные сотрудников МВД, в том числе – участвовавших в разгонах протестов.

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Фото: коллаж "Сегодня"

"Если будет доказана ее причастность к администрированию протестных Telegram-каналов, дальше следствие будет выяснять, кто были заказчиками всех этих связанных между собой действий по трем статьям. Это пазлы действий, из которых может складываться картина, что они были заказаны извне", — сообщил источник журналистам.

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Напомним, что 23 мая белорусские власти под предлогом угрозы теракта на борту принудительно посадили в Минске авиалайнер Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, на котором летели Протасевич и Сапега. В ответ на это многие страны и авиакомпанииотказались летать через воздушное пространство Беларуси.

Больше о Софии Сапеге читайте в материале "Через неделю собиралась защищать диплом в Вильнюсе. Что известно о девушке Протасевича, задержанной в Минске".

Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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