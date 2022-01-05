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Северный Казахстан — на выход. Что готовит Москва для казахского "Майдана"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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5 января, 16:51
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Российские политики уже год заявляют, что Казахстану пора бы вернуть часть территорий
В ближайшие дни мы увидит, что задумали в Кремле / Коллаж "Сегодня"
В ближайшие дни мы увидит, что задумали в Кремле / Коллаж "Сегодня"

На фоне сообщения о прибытии в Алмату российского борта ИЛ-76 с неизвестной целью и практически отсутствием комментариев со стороны Кремля в защиту своего союзника Нурсултана Назарбаева, возникли предположения, что Москва готовится воспользоваться ситуацией, чтобы повторить крымский или донбасский сценарий уже на территории Казахстана. Там тоже достаточно земель, которые в России считают своей собственностью.

Мнение

"В России были официальные заявления депутатов о том, что часть территории Казахстана была подарена Советским Союзом и что она населена россиянами", – сообщил политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала "Украина – 24".

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По мнению Рейтеровича, сейчас Россия вполне может воспользоваться ситуацией.

"Конечно, могут воспользоваться, тут достаточно посмотреть, как они в своих СМИ подают всю эту историю. Они, с какого-то дива, начинают привязываться к событиям прошлого года, когда по их мнению, в Казахстане существенно усилились антироссийские настроения. Их особо возмутило введение латиницы и то, что больше внимание стали уделять развитию своего языка", – отметил политолог в эфире.

Верните подарок

В конце 2020 году депутаты Госдумы России Евгений Федоров и Вячеслав Никонов заявили, что территория современного Казахстана — большой подарок России и Советского Союза. Они потребовали вернуть земли Северного Казахстана России.

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"Россия должна потребовать, раз вы не признаете это подарком, тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно. Потому что в 1990-м году был принят закон, подробно прописанный, за который голосовали в Казахстане, Конституционный закон Советского Союза. Там написано, кому какую территорию как бы иметь в результате выхода из СССР. И там русским языком прописано, что в случае выхода из территории Советского Союза республики отдают СССР территорию, полученную при ее вхождении в Советский Союз. Это правовой вопрос. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД, хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный — Алматы и все остальное и уходите. Они скажут: "А у нас не остается территории". А мы-то здесь при чем?" — заявил чуть более года назад член провластной фракции "Единая Россия" Федоров.

МИД России

Традиционно, в своем комментарии внешнеполитическое ведомство России заявляет, что не приемлет смену власти путем "уличных беспорядков". По опыту Украины, это означает, что Москва не признает новую власть, которая появится в Казахстане в случае успеха революции. А это повод объявить о защите русскоговорящего населения в стране.

"Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих", – говорится в заявлении МИД РФ, передает "Интерфакс".

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Предупреждение

Еще два звоночка, которые могут означать подготовку Казахстана к расчленению по московскому сценарию, позвучали 5 января после захвата ряда административных зданий казахами.

Сначала верный соратник Путина глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахский народ не разрушать государство и сравнил события в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне.

А затем посол дружественного РФ Азербайджана заявил, что протестами в Казахстане управляют из-за границы.

Ситуация

  • Четвертый день в Казахстане происходят жесткие протесты, которые начались 2 января в Жанаозене Мангистауской области в связи с подорожанием сжиженного газа.
  • Власти страны объявили режим ЧП и комендантский час, а также попытались блокировать работу интернета.
  • Днем 5 января столкновения протестующих с силовиками в разных городах Казахстана переросли в стрельбу. Только пострадавших у захваченной утром мэрии Алматы уже десятки.
  • Захвачена также первая резиденция президента Казахстана в Алматы, которая сейчас горит.
  • 5 января днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением в связи с массовыми протестами в стране и пообещал жестко разобраться с бунтарями.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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