Северный Казахстан — на выход. Что готовит Москва для казахского "Майдана"

Российские политики уже год заявляют, что Казахстану пора бы вернуть часть территорий

В ближайшие дни мы увидит, что задумали в Кремле / Коллаж "Сегодня"

На фоне сообщения о прибытии в Алмату российского борта ИЛ-76 с неизвестной целью и практически отсутствием комментариев со стороны Кремля в защиту своего союзника Нурсултана Назарбаева, возникли предположения, что Москва готовится воспользоваться ситуацией, чтобы повторить крымский или донбасский сценарий уже на территории Казахстана. Там тоже достаточно земель, которые в России считают своей собственностью.

Мнение

"В России были официальные заявления депутатов о том, что часть территории Казахстана была подарена Советским Союзом и что она населена россиянами", – сообщил политолог Игорь Рейтерович в эфире телеканала "Украина – 24".

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По мнению Рейтеровича, сейчас Россия вполне может воспользоваться ситуацией.

"Конечно, могут воспользоваться, тут достаточно посмотреть, как они в своих СМИ подают всю эту историю. Они, с какого-то дива, начинают привязываться к событиям прошлого года, когда по их мнению, в Казахстане существенно усилились антироссийские настроения. Их особо возмутило введение латиницы и то, что больше внимание стали уделять развитию своего языка", – отметил политолог в эфире.

Верните подарок

В конце 2020 году депутаты Госдумы России Евгений Федоров и Вячеслав Никонов заявили, что территория современного Казахстана — большой подарок России и Советского Союза. Они потребовали вернуть земли Северного Казахстана России.

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"Россия должна потребовать, раз вы не признаете это подарком, тогда отдайте. Потому что вы взяли незаконно. Потому что в 1990-м году был принят закон, подробно прописанный, за который голосовали в Казахстане, Конституционный закон Советского Союза. Там написано, кому какую территорию как бы иметь в результате выхода из СССР. И там русским языком прописано, что в случае выхода из территории Советского Союза республики отдают СССР территорию, полученную при ее вхождении в Советский Союз. Это правовой вопрос. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токаев, МИД, хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный — Алматы и все остальное и уходите. Они скажут: "А у нас не остается территории". А мы-то здесь при чем?" — заявил чуть более года назад член провластной фракции "Единая Россия" Федоров.

МИД России

Традиционно, в своем комментарии внешнеполитическое ведомство России заявляет, что не приемлет смену власти путем "уличных беспорядков". По опыту Украины, это означает, что Москва не признает новую власть, которая появится в Казахстане в случае успеха революции. А это повод объявить о защите русскоговорящего населения в стране.

"Внимательно следим за событиями в братской соседней стране. Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих", – говорится в заявлении МИД РФ, передает "Интерфакс".

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Предупреждение

Еще два звоночка, которые могут означать подготовку Казахстана к расчленению по московскому сценарию, позвучали 5 января после захвата ряда административных зданий казахами.

Сначала верный соратник Путина глава Чечни Рамзан Кадыров призвал казахский народ не разрушать государство и сравнил события в Казахстане со сценарием начала военных кампаний в Чечне.

А затем посол дружественного РФ Азербайджана заявил, что протестами в Казахстане управляют из-за границы.

Ситуация