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7 тезисов президента Армении Армена Саркисяна, почему война в Карабахе должна быть скорее закончена

7 ноября, 22:28

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Лидер Армении озвучил их во время эксклюзивного интервью телеканалу "Украина"

7 ноября президент Армении Армен Саркисян дал развернутое интервью о политической и ситуации в стране, где продолжаются боевые действия в Нагорном Карабахе.

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Сайт "Сегодня" собрал главные тезисы президента Армении, которые он озвучил во время общения в рамках программы "Украина с Тиграном Мартиросяном".

Война абсолютно необоснованная:

  • "Начал Азербайджан 27 сентября при сильной поддержке Турции, начал ожидаемо и неожиданно. Ожидаемо в том смысле, что последние несколько лет они готовились к этой войне, это было видно. Неожиданно потому, что переговорный процесс шел все эти 20 лет, его никто не закрывал. Переговоры шли достаточно успешно".

Любые переговоры лучше войны:

  • "Война – это гибель людей с обоих сторон. Азербайджанская сторона начала бомбандировки мирного населения".

Война в Нагорном Карабахе не прекращается по вине Турции:

  • "Кроме двух сторон конфликта в Нагорном Карабахе есть третий участник, который не заинтересован в перемирии. Это Турция. Все эти попытки установления мира со стороны разных стран закончились неудачно по этой простой причине".
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Амбиции Турции – стать региональным игроком для признания важности в разрешение конфликтов на Ближнем Востоке:

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  • "Турция создает нестабильность в Восточном средиземноморье в противодействии с Грецией и Кипром. Везде. Потом к ней обращаются, чтобы она разрешала конфликт. Что касается Нагорного Карабаха, все это делается для того, чтобы показать младшему брату свое влияние".

Турция имеет огромное влияние на Азербайджан:

  • "Турция там останется и тогда энергетические носители, газопровод, которые идет с Каспия в Центральную Азию и Европу, будет под их контролем. И беженцы. Тысячи беженцев стоят на границе и стремятся попасть в ЕС. Беженцы – это карта влияние на Европу. Европа платит, чтобы оставались в Турции".

Любая война заканчивается за столом переговоров:

  • "Войны заканчиваются не силовым разрешением конфликта, а только за столом переговоров. Всегда садятся за стол переговоров и договариваться".

Победа – это сохранение нашего дома:

  • "За мир нужно работать, мир просто не создается".

Напомним, 13 октября защитник прав человека так называемой "Нагорно-Карабахской республики" Артак Бегларян сообщил, что в Карабахском конфликте с начала эскалации погиб 31 мирный житель.

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По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала боевых действий 27 сентября в Карабахе погибли как минимум 53 мирных жителя, в том числе дети.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения Турция война нагорный карабах конфликт
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