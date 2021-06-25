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Революционное открытие. В Израиле нашли ранее неизвестный вид людей (фото)

25 июня 2021 19:34

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Homo Nesher Ramla могли произойти от неандертальцев, поэтому они могут оказаться нашими двоюродными братьями в историческом масштабе

Некоторое время мы сосуществовали с совершенно другим видом людей. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Некоторое время мы сосуществовали с совершенно другим видом людей. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Во время раскопок в Израиле ученые обнаружили останки доисторического вида людей, что может обновить общепризнанные сведения об эволюции человеческого вида.

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Об этом говорится в издании Science.

Открытие было сделано группой археологов под руководством Йоси Зайднера Еврейского университета Иерусалима. Они не сумели отнести останки ни к одному из известных видов рода Homo.

Прежде неизвестный науке вид людей существовал 120-140 тысяч лет назад. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Прежде неизвестный науке вид людей существовал 120-140 тысяч лет назад. Фото: REUTERS/Ammar Awad

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При помощи коллег из Тель-Авивского университета израильские ученые сообща пришли к выводу, это абсолютно новый вид гоминид.

Открытый вид назвали Homo Nesher Ramla в честь города Рамле, где его обнаружили. Предполагается, что популяция этих человекоподобных существ существовала 120-140 тыс. лет назад.

У них есть общие черты с неандертальцами (зубы и строение челюсти) и другими доисторическими людьми (строение черепа).

Найденный вид обладает несколькими отличиями от современных людей. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Найденный вид обладает несколькими отличиями от современных людей. Фото: REUTERS/Ammar Awad

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Однако от современных людей они отличаются отсутствием подбородка, структурой черепа и наличием очень больших зубов.

Предполагается, что эта популяция некоторое время сосуществовала с Homo sapiens, поскольку рядом с останками также были обнаружены кости лошадей, оленей, зубров, а также каменные орудия труда. Поэтому ученые пришли к выводу, что Homo Nesher Ramla обладали передовыми для того времени технологиями.

"Это открытие особенно впечатляет, поскольку демонстрирует, что на поздней стадии эволюции человека несколько типов Homo существовали о одном месте и времени", – говорит Йоси Зайднер.

Напомним, что в марте во время консервационных работ в иерусалимском музее "Башня Давида" был найден считавшийся утерянным тирийский шекель времен Иисуса Христа.

Также мы писали об обнаружении в Израиле древнего клада – глиняного горшка с 425 золотыми монетами, которые датируются IX веком нашей эры.

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О чем еще говорят в Украине и мире 25 июня, смотрите в видеосюжете:

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