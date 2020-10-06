Революция в Кыргызстане: протестующие захватили мэрию Бишкека

В Кыргызстане протестующие захватили здание мэрии Бишкека и ворвались на территорию госкомитета нацбезопасности.
Об этом сообщает местное агентство 24.kg, ссылаясь на мэра столицы республики Азиза Суракматова. Других подробностей произошедшего пока нет.
Кроме того, СМИ сообщают, что протестующие в Бишкеке протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана и ворвались на территорию спецслужбы.
Напомним, столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты требуют проведения повторных выборов. Для разгона протестующих милиция применяет водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Ранее мы сообщали, что в протестах пострадали более 100 человек, 40 из госпитализированных – силовики. В том числе пострадали как минимум два медика, их госпитализировали в больницу с черепно-мозговыми травмами.
Кроме того, в Кыргызстане после ночных беспорядков в захваченном "Белом доме" произошел пожар.
Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк