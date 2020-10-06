Революция в Кыргызстане: протестующие захватили мэрию Бишкека

Они также ворвались на территорию госкомитета нацбезопасности

В Кыргызстане протестующие захватили здание мэрии Бишкека и ворвались на территорию госкомитета нацбезопасности.

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Об этом сообщает местное агентство 24.kg, ссылаясь на мэра столицы республики Азиза Суракматова. Других подробностей произошедшего пока нет.

Кроме того, СМИ сообщают, что протестующие в Бишкеке протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана и ворвались на территорию спецслужбы.

Напомним, столкновения в Бишкеке начались 5 октября после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Демонстранты требуют проведения повторных выборов. Для разгона протестующих милиция применяет водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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Ранее мы сообщали, что в протестах пострадали более 100 человек, 40 из госпитализированных – силовики. В том числе пострадали как минимум два медика, их госпитализировали в больницу с черепно-мозговыми травмами.

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Кроме того, в Кыргызстане после ночных беспорядков в захваченном "Белом доме" произошел пожар.

REUTERS, Production: Marlis Myrzakul Uulu, Dmitry Turlyun

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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