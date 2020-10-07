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Революция в Кыргызстане: США призвали воздержаться от насилия

7 октября, 03:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

США призывают решить спор мирным путем

США призвали политические силы в Кыргызстане воздержаться от насилия и решить спор мирным путем.

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Об этом в Twitter заявили в посольстве США в Бишкеке.

"США внимательно следят за событиями в Кыргызской Республике. Мы просим все стороны воздерживаться от насилия и разрешить спор вокруг результатов выборов мирным путем", – заявили в посольстве.

В посольстве отметили, что США поддерживают кыргызский народ в определении путей дальнейшего развития республики.

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Ранее Европейский Союз призвал все политические силы в Кыргызстане действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем.

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Также мы писали о том, что в Кыргызстане произошла смена власти. Премьер и спикер были сняты и назначены новые.

К слову, масштабные протесты в Кыргызстане начались после оглашения предварительных результатов парламентских выборов.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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