Революция в Кыргызстане: США призвали воздержаться от насилия

США призвали политические силы в Кыргызстане воздержаться от насилия и решить спор мирным путем.
Об этом в Twitter заявили в посольстве США в Бишкеке.
"США внимательно следят за событиями в Кыргызской Республике. Мы просим все стороны воздерживаться от насилия и разрешить спор вокруг результатов выборов мирным путем", – заявили в посольстве.
В посольстве отметили, что США поддерживают кыргызский народ в определении путей дальнейшего развития республики.
Ранее Европейский Союз призвал все политические силы в Кыргызстане действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем.
Также мы писали о том, что в Кыргызстане произошла смена власти. Премьер и спикер были сняты и назначены новые.
К слову, масштабные протесты в Кыргызстане начались после оглашения предварительных результатов парламентских выборов.
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