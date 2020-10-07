Революция в Кыргызстане: в больницах находятся более 700 человек

Во время протестов умер один человек

В столице Кыргызстана Бишкеке из-за беспорядков, которые начались после объявления результатов парламентских выборов, пострадали 768 человек. Они сейчас находятся в больницах.

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Об этом сообщает 24.kg.

На амбулаторное лечение направлены 550 пациентов, 218 человек госпитализировано. Семеро пострадавших находятся в реанимации, погиб один человек.

За время беспорядков в Бишкеке пострадало 11 автобусов.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.

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К слову, Европейский Союз призвал все политические силы в Кыргызстане действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем.

Ранее сообщалось, что США призвали политические силы в Кыргызстане воздержаться от насилия и решить спор мирным путем.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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