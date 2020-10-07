Українська
$ 28,36
33,48
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Революция в Кыргызстане: в больницах находятся более 700 человек

7 октября, 06:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Во время протестов умер один человек

В столице Кыргызстана Бишкеке из-за беспорядков, которые начались после объявления результатов парламентских выборов, пострадали 768 человек. Они сейчас находятся в больницах.

Реклама

Об этом сообщает 24.kg.

На амбулаторное лечение направлены 550 пациентов, 218 человек госпитализировано. Семеро пострадавших находятся в реанимации, погиб один человек.

За время беспорядков в Бишкеке пострадало 11 автобусов.

В тренде
"Фантастическая история": МИД России прокомментировал отчет ОЗХО по отравлению Навального

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.

Реклама

К слову, Европейский Союз призвал все политические силы в Кыргызстане действовать в рамках Конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем.

Ранее сообщалось, что США призвали политические силы в Кыргызстане воздержаться от насилия и решить спор мирным путем.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протест Кыргызстан революция Бишкек
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла четвертая ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять