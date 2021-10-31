Резня с кислотой в метро Токио: люди выпрыгивали через окна в вагоне

В западном пригороде Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда метро. Есть пострадавшие, некоторые – в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Мужчина, которому, предположительно, около 20 лет, также разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Его задержали, о мотивах действий пока не сообщается.
Далее по теме
По данным NHK, пострадали по меньшей мере шесть человек. Между тем Kyodo сообщает, что пострадавших 15. Кроме того, по данным агентства, нападавший использовал соляную кислоту.
Происшествие вызвало панику среди пассажиров. На видео с места происшествия видно, как люди пытаются выбраться из вагонов на платформе через окно.
Случаи нападения в метро в мире
- В метро Парижа неизвестный плеснул кислоту в лицо одного из пассажиров. Пострадавший получил тяжелые травмы. После нападения злоумышленник сбежал с места преступления.
- Ранее в Лондоне на пассажиров движущегося поезда метро напал неизвестный, вооруженный ножом. Один из пассажиров получил ранение, что подтвердила британская транспортная полиция, к чьем ведении находится лондонское метро. Инцидент произошел неподалеку от станции Хакни Сентрал на востоке британской столицы.
- В Москве на станции метро "Рижская" мужчина напал на отца с ребенком и перерезал ему горло. Об инциденте сотрудникам полиции сообщил 15-летний сын потерпевшего, ученик 8 класса школы. Раненого отца доставили в больницу с проникающими колото-резаными ранами шеи и гортаноглотки.