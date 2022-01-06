Про Украину не забыли. РФ выдвинула Казахстану четыре условия помощи – СМИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к России за помощью в разрешении ситуации в стране. В свою очередь, РФ якобы поставила четыре условия помощи.
Об этом сообщает Akit.
По данным издания, эти пункты включают:
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Напомним, Токаев в выступлении на национальном канале Habar 21 подтвердил, что обращался за помощью к лидерам стран-участниц ОДКБ для "наведения порядка в своей стране". Членами Организации Договора о коллективной безопасности являются Казахстан, а также Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Беларусь и Армения.
Отметив, что он обратился за помощью в рамках соглашения о сотрудничестве Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Сегодня я встречался с лидерами стран-участниц организации. Я попросил их помочь Казахстану преодолеть эту террористическую угрозу. На самом деле это не угроза, это нарушение целостности страны. Поскольку я жду быстрых шагов для обеспечения их безопасности", – сказал Токаев.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧП в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Кроме того, протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом. ОДКБ начала рассматривать запрос Казахстана.
- Кроме того, при освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.
- 6 января российские войска прибыли в Казахстан.