РФ продолжает наращивать войска на границе с Украиной — британская разведка

Российская Федерация не спешит отводить войска

Никаких свидетельств о том, что РФ отводит свои силы, нет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл заявил, что РФ продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. Он отметил, что у России есть на месте достаточно военной силы.

Об этом пишет Daily Mail.

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По словам Джима Хокенхалла, Британия не видит свидетельств того, что Российская Федерация отводит свои войска от украинской границы.

"Вопреки своим утверждениям, Россия продолжает наращивать свои военные возможности на границе с Украиной. В том числе в это входят позиции для дополнительных бронированных машин, вертолеты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы", — сказал глава военной разведки.

Разведка США

Спутники американской разведки зафиксировали, как на территории Беларуси в нескольких километрах от границы Украины появился понтонный мост, по которому может пойти военная техника. Переправу через реку Припять построили в течение двух последних дней.

"Россия строит мосты, полевые госпитали, всевозможную вспомогательную инфраструктуру. Вот почему мы на самом деле не воспринимаем всерьез их заявления о деэскалации", — сообщает американский телеканал CNN.

Три информированных источника сообщили CNN, что спецслужбы западных стран внимательно следят за строительством вспомогательной инфраструктуры вблизи границ Украины.

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Ситуация

На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.

и переброске туда дополнительной военной техники. 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.

заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины. Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля. Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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