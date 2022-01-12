РФ продолжит бряцать оружием возле Украины – новое заявление Кремля

Россия не видит никакой связи между переговорами с США и военными маневрами у границ с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Коллаж "Сегодня"

Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что военные учения Россия будет продолжать проводить на своей территории. Также Песков заверил, что нет никакой связи между учениями Западного военного округа и переговорами РФ с США и НАТО по поводу "гарантий безопасности" и угрозы вторжения России в Украину.

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"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", – сказал он.

США ждут объяснений

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс потребовал объяснений от России по поводу военных учений на границе с Украиной. По его словам, в переговорах между США и РФ относительно безопасности необходима "атмосфера деэскалации".

Учения РФ у границ с Украиной