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РФ проводит военные учения на Курильских островах после прекращения переговоров с Японией

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26 марта, 16:36
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На территории находятся 3 000 военнослужащих и сотни единиц военной техники
Курильские острова являются спорной территорией / Коллаж "Сегодня"
Курильские острова являются спорной территорией / Коллаж "Сегодня"

Россия проводит военные учения на Курильских островах, на которые претендует Япония. Началось это через несколько дней после прекращения мирных переговоров между странами.

Об этом пишет Reuters.

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Восточный военный округ России заявил, что проводит учения на Курильских островах с привлечением более 3 000 военнослужащих и сотен единиц военной техники.

Япония ввела санкции против России из-за войны с Украиной

Под санкции попали11 депутатов российской Думы, пять членов семьи банкира Юрия Ковальчука, а также миллиардер Виктор Вексельберг.

Кроме того, как заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, Япония планирует сокращать зависимость от российских энергоресурсов и сжиженного природного газа.

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Также Япония введет дополнительные санкции против России и Беларуси в связи с вторжением в Украину.

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