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РФ заставила Кыргызстан и Таджикистан дать оружие на войну с Украиной

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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2 марта, 18:39
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Кремль утилизировал в Украине сначала свою армию, а теперь хочет положить там союзников
Путину понадобилась помощь Таджикистана и Кыргызстана. Коллаж "Сегодня"
Путину понадобилась помощь Таджикистана и Кыргызстана. Коллаж "Сегодня"

Таджикистан и Кыргызстан "сдались" под давлением России и на конфиденциальном уровне выразили готовность оказать военную помощь агрессору. Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих центральноазиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне. Об этом в Facebook сообщил экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев.

По его словам, со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на ее сторону в войне против Украины.

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"По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа, заметно, что власть Казахстана также готова в режиме секретности оказать помощь России. Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к российско-украинской войне, видимо, не получится. Идут прямые переговоры между Минобороны Казахстана и представителями ВС РФ об отправке нашей военной техники и ограниченного контингента в Украину. Все это пока на уровне разговоров, но ситуация для Казахстана становиться тревожной", – написал Мусаев,

Бывший чиновник также отметил, что обстановка осложнена тем, что значительная часть казахов подвержена массированной российской пропаганде: "Не воспринимает реальность угрозы Казахстану со стороны России в случае ее победы над Украиной".

Россия ищет помощь на стороне

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Россия готовится устроить провокацию: ракетный обстрел с территории Украины по Беларуси, чтобы втянуть войско Лукашенко в войну против нашей страны.

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Тем временем президент Владимир Зеленский отозвал послов из Грузии и Кыргызстана. Киргизов он обвинил в оправдании агрессии против Украины.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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