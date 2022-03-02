РФ заставила Кыргызстан и Таджикистан дать оружие на войну с Украиной

Кремль утилизировал в Украине сначала свою армию, а теперь хочет положить там союзников

Путину понадобилась помощь Таджикистана и Кыргызстана. Коллаж "Сегодня"

Таджикистан и Кыргызстан "сдались" под давлением России и на конфиденциальном уровне выразили готовность оказать военную помощь агрессору. Военная техника, боеприпасы, а также частично российский контингент из этих центральноазиатских республик вывозится в РФ для применения его на войне. Об этом в Facebook сообщил экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев.

По его словам, со стороны России также оказывается беспрецедентное давление на Казахстан с требованием встать на ее сторону в войне против Украины.

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"По последним заявлениям Токаева и нашего МИДа, заметно, что власть Казахстана также готова в режиме секретности оказать помощь России. Удержаться на заявленном нейтралитете по отношению к российско-украинской войне, видимо, не получится. Идут прямые переговоры между Минобороны Казахстана и представителями ВС РФ об отправке нашей военной техники и ограниченного контингента в Украину. Все это пока на уровне разговоров, но ситуация для Казахстана становиться тревожной", – написал Мусаев,

Бывший чиновник также отметил, что обстановка осложнена тем, что значительная часть казахов подвержена массированной российской пропаганде: "Не воспринимает реальность угрозы Казахстану со стороны России в случае ее победы над Украиной".

Россия ищет помощь на стороне

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Россия готовится устроить провокацию: ракетный обстрел с территории Украины по Беларуси, чтобы втянуть войско Лукашенко в войну против нашей страны.

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Тем временем президент Владимир Зеленский отозвал послов из Грузии и Кыргызстана. Киргизов он обвинил в оправдании агрессии против Украины.