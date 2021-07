Фото с Маском и велосипед. Как готовится к первому полету в космос Ричард Брэнсон (видео)

В воскресенье, 11 июля, британский бизнесмен Ричард Брэнсон собирается совершить свой первый полет в космос – он уже прибыл на космопорт "Америка", откуда начинается полет космоплана VSS Unity.

Об этом он написал в Twitter.

Брэнсон прибыл в пустыню Нью-Мексико, где находится космопорт "Америка", на велосипеде. А перед этим он встретился с Илоном Маском.

"Большой день впереди. Отлично начать утро с другом. Чувствую себя хорошо, чувствую себя взволнованным, чувствую готовность", – написал он в соцсетях.

Отметим, что полет должен был начаться в 16:00 по украинскому времени. Позже стало известно, что 1,5-часовый полет начнется в 17:30.

Its a beautiful day to go to space. Weve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661#Unity22pic.twitter.com/4KjGPpjz0M