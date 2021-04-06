Космическое государство. Первая украинка на орбите мечтала стать астронавтом с детства

К 60-летию первого полета человека в космическое пространство сайт "Сегодня" запускает собственную многоступенчатую "ракету" – серию публикаций, посвященную тем пионерам космонавтики, которые имеют украинские корни.

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Общеизвестно, что первым украинским космонавтом был Леонид Каденюк (1951-2018), который совершил космический полет на шаттле "Колумбия" в ноябре-декабре 1997 г. Между тем как минимум два десятка действующих советских космонавтов были украинского происхождения – Георгий Береговой, Леонид Кизим, Леонид Попов, Георгий Добровольский и т. д.

Космонавты с украинскими корнями отправлялись в космос под флагами Канады и США. В частности, Роберта Линн Бондар – первая канадская женщина-астронавт украинского происхождения и первый врач-невролог, побывавший в космосе.

Отец-украинец воспитал в скаутском духе

Роберта Линн Бондар родилась 4 декабря 1945-го в небольшом городке Су-Сент-Мари, провинция Онтарио. Ее мать Милдред, преподавательница экономики в колледже, была британкой, а вот отец иммигрировал с родителями из гуцульского села Городенковского района Ивано-Франковской области. Эдвард Бондар работал офис-менеджером Комиссии по коммунальным услугам Су-Сент-Мари. Он воспитывал своих дочерей в скаутском духе, так что Роберта Линн с детства ставила перед собой амбициозные задачи и знала, как воплотить их в жизнь. Родители поддерживали ее. Например, Эдвард построил для дочери в подвале дома лабораторию, где Роберта Линн часто проводила биологические опыты.

Бюст героини украшает парк имени Бондар в ее родном городке Су-Сент-Мари. Фото: Вики

"Когда мне исполнилось восемь лет, стать космонавтом было самым интересным, что я могла себе представить, – вспоминала Бондар. – Не поверите, но в каждый день рождения я просила у родителей: или пластиковую ракету, или набор химических веществ, или сумку врача. Жизнь мне подарила все и сразу".

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В старших классах увлекалась астрономией и выпросила у отца, который поощрял научные увлечения дочери, телескоп в подарок.

До того, как стать одним из шести канадских астронавтов, отобранных в декабре 1983 года и приступивших к обучению в феврале 1984 года, Бондар получила докторскую степень в области нейробиологии и стала членом Королевского Колледжа врачей и хирургов Канады и Американской Академии неврологии.

Она обошла 4300 других претендентов на космический полет. На тот момент ей было 38, и она была единственной женщиной из шести кандидатов – включая будущего президента канадского Космического агентства Стива Маклина. Правда, день старта ей пришлось ждать долгих восемь лет.

"Роберта Бондар была и остается образцом женщины эпохи Возрождения. Все мы тогда очень гордились и теперь гордимся ее вкладом в космическую программу человечества", — заявил генеральный директор по изучению космоса Канадского космического агентства Жиль Леклерк.

Первый врач-невролог, побывавший в космосе

Фото: britannica.com

Корабль Discovery с Бондар на борту стартовал в космос 22 января 1992-го. Во время миссии STS-42, которая продолжалась 8 суток, доктор Бондар проводила в космической лаборатории и на средней палубе корабля исследования, связанные с влиянием невесомости на кровоток в головном мозге человека, а также отрицательного давления в нижней части тела и различных патологических состояний. Всего было поставлено порядка 40 опытов.

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По словам Роберты Линн, результаты этих экспериментов помогли получить важную информацию о лечении таких тяжелых заболеваний, как диабет и болезнь Паркинсона. По возвращении на Землю она стала обладательницей многочисленных правительственных наград, членом Королевского научного общества Канады, почетным доктором более 20 университетов Канады и США. В честь Бондар названо несколько школ и парк в ее родном городе.

"Космический полет позволил мне познакомиться с фантастическими людьми, с которыми я в обычной жизни никогда не встретилась бы", - признает Роберта Линн.

Обладательница сертификатов по подводному плаванию с аквалангом и парашютному спорту, первая канадская женщина-астронавт предпочитает активные виды отдыха: летать на воздушном шаре, сплавляться по реке на каноэ, охотиться, ловить рыбу, нырять с аквалангом и совершать долгие велосипедные прогулки. Благодаря другому своему увлечению – художественной фотографии, Бондар во время пребывания на орбите сделала четыре фоторепортажа с планами Земли из космоса.

Напомним, что героями первых серий нашего космически-публицистического сериала стали академик Владимир Челомей, создавший, кроме прочего, шпионский спутник-истребитель, конструктор ракет Георгий Лангемак, который придумал сам термин "космонавтика", а также профессор Аркадий Мелуа – участник советского проекта колонизации Луны и создания долговременной лунной базы.

Также напомним, 5 апреля члены экипажа Международной космической станции впервые в истории перестыковали космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX. На борту Crew Dragon находились три американских астронавта – Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер – и японец Соити Ногути.

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