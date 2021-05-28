Россия причастна к захвату самолета Ryanair – НАТО назвало роль Кремля

Йенс Столтенберг открыто усомнился в непричастности РФ к пиратским действиям режима Лукашенко в Беларуси – слишком тесные связи между странами

Фото: коллаж "Сегодня"

Решение о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту власти Беларуси приняли в координации с Россией, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Столтенберг напомнил о "тесных взаимоотношениях" России и Белоруссии.

"В связи с этим сложно поверить, что режим в Минске мог сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", – сказал генсек НАТО 28 мая.

Накануне Стотенберг отметил схожесть в поведении российских и белорусских властей, когда дело касается оппозиции.

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"В последние годы такой образец поведения мы видели и в России – они готовы были применять отравления, кибератаки, попытки переворота в, например, Черногории. Мы увидели пример поведения, которое также вызывает большую обеспокоенность, когда речь идет о России", – заявил ненеральный секретарь.

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Он уже не первый, кто допускает причастность Кремля к шокирующему аресту Протасевича. Ранее на этой неделе министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб тоже допустил, что это не могло произойти без "как минимум молчаливого согласия Москвы".

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил его в "русофобской одержимости".

Напомним, накануне генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири написал белорусским властям письмо, назвав захват самолета "незаконным и предумышленным угоном".

Как уже сообщалось, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали Протасевича и его девушку-россиянку. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске