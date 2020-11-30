Россия должна вывести войска и "миротворцев" из Приднестровья – Санду

Победившая на президентских выборах в Молдове Майя Санду выступает за вывод всех российских сил – и регулярных войск, и миротворцев – из Приднестровья.
Об этом, как сообщает "Интерфакс", она заявила на своей первой пресс-конференции в качестве избранного президента.
Санду напомнила о том, что в Приднестровском регионе находятся две части российских войск, а также оперативная группа российских войск, которая действует без официальных документов.
"Нет и не было никогда соглашения о пребывании этих войск, нет согласия Молдавии на пребывание этой группы войск в нашей стране. И эти войска должны быть выведены, как и вооружение и боеприпасы, которое они охраняют", – сказала Санду 30 ноября.
Также она выступила за то, чтобы российских миротворцев в Приднестровье заменила гражданская международная миссия ОБСЕ.
"Это не новая позиция, это официальная позиция Молдавии, которая неоднократно была озвучена на протяжении лет, такая позиция была всегда", – сказала президент.
Санду обещала вести с Россией переговоры по этому поводу, отметив, что у Кремля другие намерения на этот счет.
Напомним, кроме того, что ранее Майя Санду заявила о желании провести встречу с ее украинским коллегой Владимиром Зеленским сразу после инаугурации.
Чего еще ждать от новоизбранного президента соседней страны, читайте в материале "Победа Санду и новый курс Молдовы. К чему готовиться Украине" на нашем сайте.
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