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Россия перебросила в Беларусь войска вблизи Украины: фото эшелона

22 июля 2021 14:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российские военные прибыли в Брест, который находится относительно недалеко от Украины и на границе с Польшей

Российские военные приехали в Беларусь. Коллаж "Сегодня"

Российские военные приехали в Беларусь. Коллаж "Сегодня"

В Беларусь прибыл первый военный эшелон из России с военнослужащими и военной техникой для участия в совместных масштабных учениях "Запад-2021".

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Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Отметим, что российские военные прибыли в Брест, который находится относительно недалеко от Украины и на границе с Польшей.

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"Приехали с хорошим настроением, добрались в течении суток. Проблем в ходе переезда не было. Встретили нас с оркестром, нам очень приятно. Была оказана помощь в организации разгрузки нашей техники. Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для участия в учениях. Наше подразделение регулярно участвует в крупных стратегических учениях. Ближайшая наша задача: без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря", – сказал российский офицер, замкомандира воинской части Сергей Кобров.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда агрессор будет проводить основную фазу масштабных учений "Запад-2021".

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