Россия планировала сорвать Олимпийские игры в Токио – Британия

Россия также совершила кибератаку на Олимпиаду в Пхеньяне в 2018 году

Российская военная разведка планировала кибератаку на Олимпийские и Паралимпийские игры, которые этим летом должны были пройти в Токио (Япония), но были отменены из-за пандемии коронавируса. Российское ГРУ хотело сорвать главное спортивное событие в мире.

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Об этом сообщил Национальный центр кибербезопасности Великобритании по итогам совместной операции с разведкой США, передает The Guardian.

Великобритания располагает свидетельствами, что Россия готова была сорвать летние Олимпийские игры, из которых все российские участники были исключены из-за постоянных допинговых нарушений, спонсируемых государством. Поэтому киберактивность россиян была частично направлена ​​против агентств, проводящих расследования в отношении использования допинга в российском спорте.

Кроме того, среди целей были организаторы Игр, логистические службы и спонсоры. Российские спецслужбы проводили подготовку до того момента, пока Олимпиаду не отложили из-за пандемии.

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По данным британской разведки Россия также пыталась сорвать зимние Олимпийские игры в Пхеньяне (Южная Корея) в 2018 году.

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"Киберподразделение ГРУ попыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров, когда нацелилось на церемонию открытия зимних Игр 2018 года, в результате чего был заблокирован веб-сайт, чтобы зрители не могли распечатать билеты, и отключили Wi-Fi на стадионе", – сообщает издание.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назвал действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр "циничными и безрассудными" и заявил, что Британия "продолжит работать с союзниками, чтобы выявлять и противостоять будущим злонамеренным кибератакам".

Напомним, Министерство юстиции США предъявило шести офицерам российской разведки обвинения в запуске вредоносных программ, отключивших энергосистему Украины в декабре 2015 года, и глобальной атаке программы-вымогателя NotPetya два года спустя. Их также обвиняют в кибератаках на Францию и Великобританию.

По информации американской разведки, эти же хакеры использовали программу Olympic Destroyer, предназначенную для отключения интернет-соединений во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхеньяне.

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