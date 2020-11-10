Захарова: российско-турецкий центр в Азербайджане – не миротворцы

Российско-турецкий центр по контролю за соблюдением прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха не связан с миротворческой миссией.

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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире одного из телеканалов, передает ТАСС.

В МИД РФ подтвердили информацию о создании Россией и Турцией двустороннего центра на территории Азербайджана, но продолжают утверждать, что он не имеет отношения к миротворцам.

"Появилась информация со ссылкой на МИД РФ о создании двустороннего центра, я имею в виду с Турцией, который будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь уже нужно четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а о совершенно другой миссии, о другой части усилий совместных, нужно это разделять, это разные вещи", – сказала Захарова.

В то же время в МИД России не объяснили, чем именно будет заниматься центр на территории Азербайджана.

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Отметим, Россия на протяжении дня, минувшего с момента заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе, отрицает договоренность о вводе турецких миротворцев на конфликтную территорию, на чем настаивают Азербайджан и Турция.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев даже обнародовал видео разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого четко прозвучала идея миротворческой миссии России и Турции.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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