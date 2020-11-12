Россия ввела войска в "столицу" Нагорного Карабаха

Переброшенные из РФ "миротворцы" вошли в Степанакерт

Военные, которых Россия направила в Нагорный Карабах, вошли в главный город региона – Степанакерт, в котором, как предполагается, российские "миротворцы" организуют свой штаб.

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Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

По его словам, на данный момент РФ перебросила в Карабах 817 своих военнослужащих, 119 единиц вооружения и военной техники, а также 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24. Ранее сообщалось, что Россия собирается разместить в регионе почти 2 тысячи "миротворцев".

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Спикер российского Минобороны утверждает, что и Армения, и Азербайджан соблюдают режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

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Как мы уже писали, шестинедельная война между армянскими и азербайджанскими силами завершилась 9 ноября на выгодных для Баку условиях. Ереван не только отказался от территорий Нагорного Карабаха, которые оказались под контролем Азербайджана, но и согласился вернуть три района, которых азербайджанцы лишились после предыдущей войны в 90-х годах прошлого века.

При этом контролировать перемирие между сторонами вызвалась Россия – командовать ее контингентом будет генерал-лейтенант ВС РФ Рустам Мурадов, замеченный ранее во время войны на Донбассе.

Видео: Сегодня

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