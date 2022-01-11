Россия выведет войска из Казахстана: Токаев назвал дату

Вывод миротворческого контингента из Казахстана начнется 13 января. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", — заявил Токаев.
По словам Токаева, в стране провалилась попытка государственного переворота, сейчас острая фаза контртеррористической операции пройдена, и обстановка уже во всех регионах стабильная.
.— (@novaya_gazeta) January 11, 2022
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В тоже время, Токаев сообщил, что после вывода миротворцев, в Казахстане сформируют новые подразделения Нацгвардии и спецназа, так как необходимо пересмотреть принципы работы пограничной службы.
Президент страны подчеркнул, что Казахстан мог бы утратить контроль над Алма-Атой, если бы не обратился за помощью в ОДКБ. Это в свою очередь грозило потерей все страны.
Что произошло
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах, однако протесты продолжились.
- Протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- 5 января Токаев позвал в Казахстан войска ОДКБ для подавления протестов. Он заявил, что погромы устраивают "террористические банды", которые проходили подготовку за рубежом.
- Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент ОДКБ покинет Казахстан после выполнения своих задач, сроки зависят от решения главы республики.