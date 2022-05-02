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Россия заранее предупредила Венгрию о нападении на Украину

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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2 мая, 22:04
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По словам секретаря СНБО Украины, Венгрия считала, что может забрать часть территории
Венгрия знала о том, что Россия собирается напасть на Украину / Коллаж "Сегодня"
Венгрия знала о том, что Россия собирается напасть на Украину / Коллаж "Сегодня"

Россия заранее предупредила Венгрию о нападении на Украину. Благодаря войне Венгрия надеялась получить часть территорий.

Об этом сообщали в эфире телемарафона секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с Россией. Более того, она была предупреждена заранее Путиным о том, что будет нападение на нашу страну. Она почему-то считала, что может забрать часть своей территории. Та страна, которая так себя вела – посмотрим, какие последствия будут после этой войны для этой страны", – сказал Данилов.

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Чего ожидать от Путина

Москва готовится объявить о мобилизации в России 9 мая, несмотря на то что скрытая мобилизация на территории РФ проходит уже сейчас.

"Уже сейчас Россия перешла к скрытой мобилизации и в ближайшее время готовится объявить об открытой мобилизации. Сейчас Росрезерв начал сверять, что на самом деле есть у них налицо, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам. Это абсолютно необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации", – об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

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