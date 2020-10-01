Россия заявила о переброске в Нагорный Карабах наемников из Сирии и Ливии

В МИД РФ не упомянули, за кого воюют наемники

В России утверждают, что них есть информации о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта наемников из незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях.

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Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В то же время там не уточнили, на чьей именно стороне воюют упомянутые наемники.

"Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона", – заявили в российском МИД.

Напомним, ранее сирийские боевики подтвердили, что Турция завербовала их и отправила в Азербайджан участвовать в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, они даже назвали стоимость своих услуг.

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Мы также сообщали, что министерства обороны Азербайджана и Армении, ведущих бои за Нагорный Карабах, отчитались о потерях противника с начала обострения конфликта в регионе.

27 сентября рано утром на границе Армении и Азербайджана снова вспыхнул конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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