Українська
$ 28,31
33,16
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Россия заявила о переброске в Нагорный Карабах наемников из Сирии и Ливии

1 октября, 01:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В МИД РФ не упомянули, за кого воюют наемники

В России утверждают, что них есть информации о переброске в зону нагорно-карабахского конфликта наемников из незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии для участия в боевых действиях.

Реклама

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В то же время там не уточнили, на чьей именно стороне воюют упомянутые наемники.

"Призываем руководство заинтересованных государств принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона", – заявили в российском МИД.

В тренде
"Это не о моей семье" – Байден на заявление Трампа о преступлениях его сына в Украине

Напомним, ранее сирийские боевики подтвердили, что Турция завербовала их и отправила в Азербайджан участвовать в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, они даже назвали стоимость своих услуг.

Реклама

Мы также сообщали, что министерства обороны Азербайджана и Армении, ведущих бои за Нагорный Карабах, отчитались о потерях противника с начала обострения конфликта в регионе.

27 сентября рано утром на границе Армении и Азербайджана снова вспыхнул конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения Ливия Сирия нагорный карабах боевики МИД России
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войной
Обострение в Нагорном Карабахе: Турция угрожает Армении войнойДругие страны
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)
Крупнейшее открытие в истории: в Египте нашли десятки новых саркофагов (фото)Другие страны
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видео
Азербайджан показал тела погибших в Нагорном Карабахе армянских солдат: видеоДругие страны
Война в Карабахе: наемники рассказали, сколько им платят
Война в Карабахе: наемники рассказали, сколько им платятДругие страны
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут бои
Армения и Азербайджан атаковали друг друга, в Нагорном Карабахе идут боиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять