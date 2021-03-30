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Российская плавучая бензоколонка "перегудела" президента Египта: видео

30 марта, 18:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Абдель Фаттах ас-Сиси несколько раз прерывал выступление, пока газовоз "Маршал Василевский" проходил мимо

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл к разблокированному Суэцкому каналу, чтобы выступить по случаю его "освобождения" от контейнеровоза Ever Given, который шесть дней стоял поперек канала.

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Об этом сообщает Al Arabiya.

"Навигация в Суэцком канале вернулась в свой обычный режим", – сказал ас-Сиси, находясь на берегу канала 30 марта.

По его словам, технические специалисты тщательно расследуют все вопросы, связанные с аварией сухогруза. Сам ас-Сиси обещает не вмешиваться в этот вопрос.

Президент был вынужден несколько раз прервать свое выступление из-за гудков проходивших мимо судов. Но дольше всех гудело шедшее по каналу судно "Маршал Василевский". Оно принадлежит российскому газовому монополисту "Газпром" и является единственной в России плавучей регазификационной установкой.

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"Мы тоже очень рады", – шутя ответил ас-Сиси

Напомним, в ночь на 24 марта контейнеровоз Ever Give сел на мель в Суэцком канале, перегородив его поперек. Таким образом, один из главным мировых торговых путей (через Суэц осуществляется до 12% общего объема мировой торговли) был заблокирован.

29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. Сейчас его проверяют, а капитана подозревают в спланированной диверсии – каждый день простоя Суэца стоил мировой торговле 9,6 млрд долларов.

Видео: Сегодня

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Египет Газпром курьез судно суэцкий канал Абдель Фаттах Аль Сиси
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