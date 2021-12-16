Россию предупредили – Молдова идет в ЕС: громкое заявление Санду

Кремль теряет из сферы своего влияния еще одну страну

Санду четко определила курс своей страны. Коллаж "Сегодня"

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна собирается вступить в Европейский Союз и будет двигаться в этом направлении, а Россия уже предупреждена о новом молдавском курсе. Об этом пишет Европейская правда.

"Молдова хочет однажды стать членом ЕС. Мы хотели бы попасть туда раньше, чем позже", – сказала она.

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В свете газовой зависимости от России ее спросили, отпустит ли Москва Молдову в ЕС. На это она заявила, что уже предупредила РФ, что ЕС – это модель для ее страны.

"Мы будем настаивать на том, что это наш выбор (присоединиться к ЕС. – Ред.), и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор", – подчеркнула молдавский лидер.

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