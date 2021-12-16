Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Россию предупредили – Молдова идет в ЕС: громкое заявление Санду

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
16 декабря, 15:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кремль теряет из сферы своего влияния еще одну страну
Санду четко определила курс своей страны. Коллаж "Сегодня"
Санду четко определила курс своей страны. Коллаж "Сегодня"

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна собирается вступить в Европейский Союз и будет двигаться в этом направлении, а Россия уже предупреждена о новом молдавском курсе. Об этом пишет Европейская правда.

"Молдова хочет однажды стать членом ЕС. Мы хотели бы попасть туда раньше, чем позже", – сказала она.

Реклама

В свете газовой зависимости от России ее спросили, отпустит ли Москва Молдову в ЕС. На это она заявила, что уже предупредила РФ, что ЕС – это модель для ее страны.

"Мы будем настаивать на том, что это наш выбор (присоединиться к ЕС. – Ред.), и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор", – подчеркнула молдавский лидер.

Молдова разругалась с Россией?

  • Этой осенью между Молдовой и Россией окончательно испортились отношения. Энергетический кризис, который Москва устроила Европе в сентябре, довел Молдову до режима ЧП из-за нехватки газа. За спасением Кишинев даже обратился к Украине.
  • Был даже момент, когда "Газпром" за счет энергетического давления шантажировал Молдову более дешевым газом в обмен на корректировку соглашения о свободной торговле с ЕС.
  • Москва угрожала отключить газ, если Кишинев не заплатит. Но Молдова в последний момент заплатила долг "Газпрому".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.2

Российский рубль (₽)

0.3685

Евро (€)

30.62

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять