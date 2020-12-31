Ровно год назад мир узнал о COVID-19. Вирус убил 1,8 млн человек

Украина на 16 месте по количеству случаев коронавируса

Сегодня, 31 декабря, исполняется ровно год с момента, когда Китай впервые сообщил Всемирной организации здравоохранения о новом коронавирусе.

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3 января 2020 года власти Китая сообщили о 44 пациентах с "неизвестной пневмонией". А уже 11 марта из-за распространения коронавируса в мире объявили пандемию.

Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США) ведет учет обнаруженных случаев.

Так, по состоянию на 31 декабря в мире зафиксировали 82 791 115 случаев коронавируса. Самое большое количество заболевших в таких странах:

США – 19 744 737, Индии – 20 266 674, Бразилии – 7 619 200, России – 3 127 347, Франции – 2 657 624.

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Украина на 16 месте. В нашей стране с начала эпидемии инфекцию подтвердили у 1 055 047 украинцев.

За время пандемии в мире умерли 1 806 478 пациента. Около 47 миллионов человек выздоровели.

Также за этот год успели создать вакцины от коронавируса. Несколько компаний уже начали поставки своих препаратов в разные страны.

По программе Фонда глобального доступа стран к вакцинам против COVID-19 (COVAX) Украина сможет получить вакцины от трех производителей.

Министерство здравоохранения надеется в феврале получить первые 150-200 тыс. доз вакцин от COVID-19 и начать масштабную вакцинацию медиков и военнослужащих в зоне ООС.

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