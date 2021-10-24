Румыния вводит комендантский час: что произошло

С 25 октября правительство Румынии снова введет ночной комендантский час и обязательные пропуска на вход в общественные места, а также отправит школьников на двухнедельные каникулы, чтобы сдержать всплеск случаев заболевания и смертей от COVID-19.
Об этом сообщает Reuters.
Ночной комендантский час
- Введенные меры будут действовать в течение 30 дней, включая ограничения на передвижение людей с 22:00 и закрытия магазинов и ресторанов с 21:00.
- Только люди, которые были привиты или выздоровели от вируса, будут иметь доступ к большинству общественных мест.
- Свободный доступ будет в магазины и аптеки. Религиозные общины также могут работать без пропусков.
- Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие вечеринки будут запрещены.
- Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала на удаленную работу.