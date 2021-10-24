Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Румыния вводит комендантский час: что произошло

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
24 октября, 03:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Свободный доступ будет в магазины и аптеки
Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала на удаленную работу. Коллаж "Сегодня".
Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала на удаленную работу. Коллаж "Сегодня".

С 25 октября правительство Румынии снова введет ночной комендантский час и обязательные пропуска на вход в общественные места, а также отправит школьников на двухнедельные каникулы, чтобы сдержать всплеск случаев заболевания и смертей от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Ночной комендантский час

  • Введенные меры будут действовать в течение 30 дней, включая ограничения на передвижение людей с 22:00 и закрытия магазинов и ресторанов с 21:00.
  • Только люди, которые были привиты или выздоровели от вируса, будут иметь доступ к большинству общественных мест.
  • Свободный доступ будет в магазины и аптеки. Религиозные общины также могут работать без пропусков.
  • Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие вечеринки будут запрещены.
  • Правительство также призывает работодателей отправить половину своего персонала на удаленную работу.

Читайте также:

РумынияCOVID-19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

23 октября 1991. В Киеве находится с визитом Збигнев Бжезинский, американский политический деятель...

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять