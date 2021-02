Русский след и первые жертвы: что происходит в Мьянме

В Мьянме, где в результате государственного переворота военные вернули себе власть, не утихают акции протеста. В частности, митингующие требуют освободить задержанного лидера Аунг Сан Су Чжи. Сайт "Сегодня" продолжает следить за развитием событий.

Комендантский час и первые аресты

Реклама

8 января военное правительство страны ввело комендантский час с 8 вечера и до 4 часов утра в столице Нейпью и в одном из крупнейших городов Янгоне, где проходят самые массовые митинги. Среди протестующих преобладают студенты, преподаватели, инженеры и буддийские монахи, сообщает CNN.

Напомним, что именно студенты стали движущей силой революции 1988 года, а монахи стали во главе "шафранной революции" 2007-го.

Читайте также: Вся власть военным. Что происходит в Мьянме и какие будут последствия

Согласно сообщению властей, опубликованному государственной газетой "The Global New Light of Myanmar", людям запрещено собираться группами более пяти человек, а также присоединяться к маршам протеста пешком или на машине. Публичные выступления на политические темы также попали под запрет хунты. Как долго будут действовать запреты, не сообщается.

Реклама

С митингующими полиция не церемонится – людей разгоняют водяными пушками и расстреливают резиновыми пулями. По сообщению агентства Reuters, сегодня, 9 февраля, по меньшей мере 27 человек были арестованы во время акций протеста в Мандалае, другом крупном центре страны. Факты арестов подтверждают представители местных СМИ, в том числе журналист "Демократического голоса Бирмы", который рассказал о том, что был задержан после того, как снял на камеру сцены полицейского насилия в отношении протестующих.

При этом ни одного факта насилия митингующих в отношении силовиков не зафиксировано.

Позднее ситуация накалилась – была тяжело ранена 19-летняя протестующая. Предположительно, речь идет о травме головы, девушку прооперировали в одной из больниц Нейпью. СМИ сообщают также еще о трех раненых резиновыми пулями.

Русский след

Эксперты отмечают, что военная техника – в частности, легкие бронированные машины, которые хунта вывела на улицы – российского производства. Этот импорт входит в постоянно растущий список поставок, которые укрепили связи между оборонным ведомством Москвы и военными Мьянмы, говорят исследователи из Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

В тренде На Гаити заявили о попытке государственного переворота

Реклама

"Азиатские дипломаты, которые до недавнего времени находились в Мьянме, мало удивляются российскому клейму на третьем военном перевороте страны. Они сообщили Nikkei Asia, что старший генерал Мин Аунг Хлаинг, командующий армией и глава хунты, за последнее десятилетие активно налаживал оборонные связи с Москвой, чтобы избежать зависимости от Китая, гигантского соседа Мьянмы и крупнейшего поставщика оружия", – пишет издание.

Также отмечается, что за несколько дней до путча министр обороны России генерал Сергей Шойгу посетил Мьянму, чтобы завершить сделку по поставке нового оружия – зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1", разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10Э" и радиолокационного оборудования.

"Россия, как верный друг, всегда поддерживала Мьянму в трудные моменты, особенно в последние четыре года", – цитируют российские СМИ слова Мин Аунг Хлаинга во время визита министра.

Кроме того, в день переворота, 1 февраля 2021 года, российские дипломаты приложили все усилия, чтобы заблокировать осуждение переворота Советом Безопасности ООН.

Протест под красными флагами

Люди вышли на улицы 5 февраля с красными флагами в руках и красными же воздушными шарами – это цвет "Национальной лиги Демократической партии" Су Чжи (НЛД). Многие несли плакаты с ее изображением. Митингующие салютовали тремя пальцами – отсылка к фильмам о Голодных играх и популярный символ недавних демократических протестов в соседнем Таиланде, которые с тех пор были приняты в Мьянме.

Реклама

В одном только Янгоне на улицы вышло до 60 тыс. человек. Примечательно, что участники акции периодически меняют направление движения, чтобы избежать блокпостов и любых столкновений с полицией.

В субботу, 7 февраля, в Мьянме произошло второе "общенациональное" отключение интернета – первый раз выход во Всемирную сеть блокировался в день путча. Согласно норвежской телекоммуникационной компании Telenor Group, которой принадлежит Telenor Myanmar, министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы приказало отключить сеть передачи данных по всей стране. Таким образом был заблокирован доступ в Facebook, Instagram и Twitter, а также к ряду известных местных новостных агентств.

Напомним, что пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко предостерег украинцев от поездок в Мьянму. Тех граждан Украины, которые сейчас находятся в охваченной волнениями стране, просят сообщить в посольство о своем местонахождении.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама