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Ryanair "виляет" в вопросе расследования неплановой посадки самолета в Минске – журналист

28 мая, 22:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Компания Ryanair дает неполную информацию и "виляет" в вопросе расследования неплановой посадки самолета в Минске.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал литовский журналист Витаутас Бруверис.

По его словам, литовские правоохранительные органы не довольны сотрудничеством с компанией.

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Кроме того, бортовые самописцы находятся во владении компании. Тем не менее ранее гендиректор авиакомпании Ryanair заявил, что белорусские власти предоставили ложную информацию

По словам летчика-испытателя Александра Лиходида, "вся правда в самолете, в магнитофонных записях, которыми владеет Ryanair".

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