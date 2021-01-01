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С белорусов будут взимать деньги за выезд за границу на машине

1 января, 23:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Плата фактически введена для всех легковый автомобилей

В Беларуси местным властям разрешили ввести сбор для пересекающих границу на машине при выезде из страны. Таким образом рассчитывают консолидировать расходы бюджета для борьбы с COVID-19.

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Об этом сообщает TUT.by.

Cоответствующая норма предусмотрена законом "Об изменении Налогового кодекса", который вступил в силу 1 января.

Платить сбор придется каждый раз при выезде за границу, если максимальная масса транспортного средства не превышает 5 тонн и в нем не более 8 мест для сидения, помимо водителя, что по сути касается всех легковых автомобилей.

Областные советы депутатов получили право вводить такой сбор на два года – с 1 января 2021 года до 1 января 2023 года. Ставки сбора также устанавливаются областными советами.

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Водители будут платить до пересечения границы или в пункте пропуска.

Напомним, Беларусь с 1 января также повысила тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 0,23 белорусских рубля или 2,52 грн/кВт-час по текущему курсу – они будут в 1,5 раза выше, чем в Украине.

Мы также сообщали, что в Беларуси более 100 человек встретили Новый год за решеткой, находясь под административным арестом за участие в акциях протеста.

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