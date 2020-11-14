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С цветами и красно-белыми зонтиками. В Минске женщины вышли на традиционный марш (фото)

14 ноября, 16:02

Мария Журенко Мария Журенко

По центру курсируют микроавтобусы и автомобили ГАИ

В Беларуси продолжаются митинги против Александра Лукашенко. Сегодня в Минске на традиционный субботний марш вышли женщины.

Об этом сообщает Onliner.

Так, в разных уголках города прогуливаются женщины. Дам с букетами заметили около ЦУМа.

/ Фото: Onliner

Также, возле парка Горького прошла небольшая группка девушек. Около них остановился микроавтобус, из которого вышли двое людей в черном, но никого не задержали.

/ Фото: Onliner

Как сообщает издание, женщины вышли и к мемориалу Тарайковского возле станции метро "Пушкинская". У них с собой красно-белые зонтики.

/ Фото: Onliner

Между тем, по проспекту Независимости курсируют микроавтобусы и автомобили ГАИ. Оцеплены также площади Победы и Независимости. Там установлены ограждения и стоят силовики в плащах.

/ Фото: Onliner

Напомним, в Минске прошел ставший уже традиционным для понедельников Марш пенсионеров, кроме того, свои мероприятия провели студенты местных вузов и работники IT-отрасли.

Также в Минске медики выходили на протест. Задерживали протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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