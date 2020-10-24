С красно-белыми зонтиками и плакатами. В Минске женщины вышли на протестный марш (фото, видео)

На улицы Минска на очередной марш вышли женщины с красно-белыми зонтиками, цветами и плакатами.

Как сообщает TUT.by, участницы с плакатами, флагами и красно-белыми зонтиками прошлись по проспекту Независимости.

/ Фото: Onliner

По словам очевидцев, в акции участвуют около двух сотен человек. Следом за колонной едут бусики с силовиками.

Женщины идут колонной и скандируют "Забастовка" и "Студенты – наша гордость!".

Марш женщин в Минске Видео: tut.by

В свою очередь Наша Ніва cообщает, что женщины требуют отставки Лукашенко, свободных выборов и восстановления верховенства закона в стране. Они кричат: "Пошел, ты и твой АМОН!"

Также известно, что студентки Минского государственного лингвистического университета встретили участников женского марша национальными флагами, вывесив их на здание университета.

Сообщается, что по словам читателей, возле площади Победы задержали одну девушку с красно-белым зонтиком. Она шла не в колонне, а отдельно.

Также в Минске в Новой Боровой силовики толпой "задержали" плакат.

Напомним, недавно в Беларуси на улицы Минска вышли сотни женщин с цветами. Они не шли колонной, а просто гуляли.

Также 22 октября в Минске на марш вышли люди с инвалидностью.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси