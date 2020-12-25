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"С состраданием и надеждой": ребенок написал в Pfizer трогательное письмо о вакцине

25 декабря, 02:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Гендиректор Pfizer был тронут словами ребенка

Ежегодно дети во всем мире отправляют Санте письма, однако, в этом году некоторые написали фармацевтической компании Pfizer, которая производит вакцины от коронавируса.

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Как пишет CNN, дети просят сделать вакцину от COVID-19 Санте, чтобы спасти Рождество.

"Дорогой Pfizer, я слышал, что вы создали новую вакцину против коронавируса. Хорошая работа. Не могли бы вы отправить немного на Северный полюс для Санты и его эльфов? Мы хотим спасти Рождество и сделать всех детей счастливыми", – написал мальчик из Ирландии.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла был тронут словами ребенка:

"Подобные письма от детей, полных сострадания и надежды, напоминают нам о том, почему работа, которую мы делаем каждый день, так важна", – сказал Бурла.

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Он отметил, что дети, которые отправляют подобные письма очень добрые и заботливые, в свою очередь, компания делает все возможное, чтобы у людей во всем мире появилась надежда на преодоление вируса.

"И мы позаботимся и о Санте, и о его эльфах!", – сказал Бурла.

К слову, христианские праздники пройдут в Греции без традиционных колядок – таким образом власти хотят уберечь страну от распространения коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Рождество письма коронавирус
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