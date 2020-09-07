Саакашвили согласен быть премьером Грузии, но недолго

Михеил Саакашвили дал согласие на предложение грузинского оппозиционного объединения "Сила в единстве" стать премьер-министром после победы на парламентских выборах 31 октября. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Он подчеркнул, что согласен быть только переходным премьером, не полный срок, и из украинской политики уходить не собирается.

"Сейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, но проводятся в Грузии. Безусловно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не в полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия", – написал Саакашвили.

Политик уточнил, что сейчас он в Украине и выполняет функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ, продолжает поездки по стране и работает в штатном режиме.

"Для меня судьбы Украины и Грузии неразделимы. Я не выбираю между двумя странами, моя борьба продолжается и здесь, и там", – добавил он.

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Напомним, ранее Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. При этом он отметил, что продолжает выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национального совета реформ.

31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы.

Заявление Саакашвили

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