Саакашвили стал кандидатом на пост премьера Грузии

Оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало Михеила Саакашвили, который недавно заявил о планах вернуться на родину, кандидатом в премьер-министры Грузии. Об этом на брифинге сегодня заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, сообщает "Грузия Онлайн".

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"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - сообщил Вашадзе.

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Напомним, ранее Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. При этом он заявил, что продолжает выполнять обязанности председателя исполнительного комитета Национального совета реформ.

"Когда я слышу новости из Грузии, я точно понимаю и знаю, что мы можем жить намного круче, намного лучше, и каждый грузин может быть богатым, и это у нас получится вместе! Я возвращаюсь!" – заявил он.

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Напомним, 31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы.

Заявление Саакашвили

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