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Сам не гам и другим не дам: Китай засекретил исследования о происхождении коронавируса

30 декабря, 17:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пекин активно продвигает второстепенные теории о том, что вирус прибыл из-за пределов Китая

Руководство КНР жестко контролирует исследования о происхождении вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь COVID-19.

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Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным журналистов, пещеры в провинции Юньнань на юге Китая, где живут летучие мыши, представляют большой научный интерес, поскольку они могут содержать ключи к разгадке происхождения коронавируса, унесшего жизни более 1,7 миллиона человек во всем мире. Однако для ученых и журналистов он превратился в черную дыру без информации из-за политической чувствительности и секретности.

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Как пишет агентство, группа исследователей летучих мышей смогла взять биологические образцы, но они были конфискованы. Специалистам по коронавирусам приказали не разговаривать с прессой. А группу журналистов Associated Press преследовали полицейские в штатском на нескольких машинах, которые заблокировали доступ к дорогам и объектам.

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Прошло больше года с тех пор, как стало известно о первом заражении человека коронавирусом, однако китайское правительство строго контролирует все исследования его происхождения, ограничивая некоторые из них, одновременно активно продвигая второстепенные теории о том, что он мог прибыть из-за пределов Китая.

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Особенно тщательно охраняют заброшенную шахту, населенную летучими мышами, у которых в 2013 году обнаружили вирус RaTG13 — ближайший генетический родственник SARS-CoV-2.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Китаежурналистку бросили в тюрьму за репортаж о коронавирусе в Ухане.

Напомним, в Британии был обнаружен новый штамм коронавируса, который оказался на 70% заразнее "оригинальной" версии.

Смотрите, как сегодня живет Китай, "наградивший" мир коронавирусом и победивший его одним из первых:

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Китай исследование секреты коронавирус летучие мыши запреты COVID-19

Источник: Сегодня

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